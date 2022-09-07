

















«Укрзалізниця» показала фото сучасних туалетів у потягах. В компанії вирішили поступово покращити сервіс.

«Укрзалізниця» починає поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу компанії.



В рамках пілотного проекту нові стандарти поки що тестуватимуть на двох потягах. А саме: №75/76 «Кривий Ріг — Київ» та «Потяг до перемоги» (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя — Львів).В цих потягах вже з’явилися:

мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів(ці вагони мають виглядати зразково!);

замість кускового мила для рук тестуємо якісну піну в зручних автоматичних дозаторах;

встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;

забезпечили вбиральні одноразовими накладками на унітази;

додали дозатори паперових рушників.



Також пасажирам запропонують скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Ці речі люди у плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів люкс-вагонів цей набір буде включено у вартість квитка.

Укрзалізниця змінює колір вагонів (фото)