Стався ще один скандал на Укрзалізниці. Провідниця відмовилася виводити чоловіка, який купив квиток у жіноче купе.

Повідомила Ольга Сергієнко, передають Новини України – НСН.

Цей скандал стався 4 серпня у потягу «Запоріжжя – Ясінна». У Дніпрі чоловік купив квиток у жіночу купе. Жінки обурилися, що у жіночому купе поряд з ними буде їхати чоловік й попросили його висадити.

На що провідниця відповіла, що якщо чоловік купив квиток, то нехай їде. А кого не влаштовує ситуація, то нехай здає квиток.

Скандал на Укрзалізниці

Згодом працівниця поїзда просила показати, де написано, що чоловік не може бути в жіночому вагоні. А також казала, що нехай він «розважає дівчат».

Сам чоловік пропонував незадоволеним його присутністю купувати квиток на інший потяг або їхати «у вагонетці». Також він казав. Що його присутність оборює тільки молодих жінок, а не старших.

Пасажири потягу поскаржилися на гарячу лінію і чоловік вивів начальник поїзда.

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