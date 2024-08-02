2 серпня в Україну повернули тіла 250 полеглих захисників. Їх передача пройшла відповідно до норм Женевських конвенцій.

Про це повідомили у Координаційному штабі, передають Новини України – НСН.

Сьогодні повернули тіла загиблих захисників України з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території росії.

«Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями», йдеться у повідомленні.

Тіла та останки полеглих воїнів будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Потім їх передадуть рідним для гідного поховання.

В Україну повернули тіла 250 полеглих захисників

Ще новини України: Мобілізація ув’язнених – коли перша група захисників вирушить на фронт відповіли у Мін’юсті