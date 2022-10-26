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Українців попереджають про різке здорожчання м’яса

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Українців попереджають про різке здорожчання м’яса. Відповідний прогноз зробив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

За рік вартість яловичини збільшилася на 10%, свинини – на 33% та птиці – на 16%. Також здорожчало м’ясо у супермаркетах. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «24 канал».

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Головними причинами цього є подорожчання корму для тварин та проблеми з побутом. На сьогодні 70% вартості курятини – це ціна корму. До війни багато м’ясних продуктів експортували на схід України. Зараз частина цих територій опинилася під тимчасовою окупацією РФ через, що ускладнилася логістика.А ще порти залишаються заблокованими.

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Як змінилася ціна на м’ясо за рік

В майбутньому вартість м’яса зростатиме. Проте ситуація з ціною буде залежати від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси.

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