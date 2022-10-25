Українцям розповіли, як захистити себе від «брудної бомби». Її не слід плутати з вибухом на АЕС.

«Брудна бомба» – це суміш вибухівки, наприклад динаміту, і радіоактивних речовин. Їх ще називають «зброєю терористів», бо вони в першу чергу – інструмент залякування. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу «SPRAVDI».

Під час війни українська влада серйозно ставиться до загрози ядерних провокацій. Вона запрошує в Україну моніторингові місії ООН і ОБСЄ.

Чим небезпечна «брудна бомба»

«Брудна бомба» не може створити ядерний вибух. Водночас може поширити радіоактивне забруднення в порівняно невеликих кількостях і на обмежені відстані. Головна небезпека «брудних бомб» – це вибух, від якого можуть загинути чи постраждати люди.

План порятунку

Прямуйте в укриття;

Залишайтесь в укритті;

Слухайте подальші вказівки від органів влади, ДСНС чи поліції.

Як захистити себе від онлайн-шахраїв у додатку «Дія»