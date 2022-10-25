Українцям розповіли, як захистити себе від «брудної бомби». Її не слід плутати з вибухом на АЕС.
«Брудна бомба» – це суміш вибухівки, наприклад динаміту, і радіоактивних речовин. Їх ще називають «зброєю терористів», бо вони в першу чергу – інструмент залякування. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу «SPRAVDI».
Під час війни українська влада серйозно ставиться до загрози ядерних провокацій. Вона запрошує в Україну моніторингові місії ООН і ОБСЄ.
Чим небезпечна «брудна бомба»
«Брудна бомба» не може створити ядерний вибух. Водночас може поширити радіоактивне забруднення в порівняно невеликих кількостях і на обмежені відстані. Головна небезпека «брудних бомб» – це вибух, від якого можуть загинути чи постраждати люди.
План порятунку
- Прямуйте в укриття;
- Залишайтесь в укритті;
- Слухайте подальші вказівки від органів влади, ДСНС чи поліції.
Як захистити себе від онлайн-шахраїв у додатку «Дія»