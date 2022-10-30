4
Україна
Тег:
4

Українцям роз’яснили, що робити з російськими та радянськими пам’ятниками

Дата
630 360 1525789009 6675

Українцям роз’яснили, що робити з російськими та радянськими пам’ятниками. В містах і селах не повинно бути пам’ятників особам, які брали участь у пропаганді та реалізації радянської тоталітарної політики в нашій державі.

Експертна рада МКІП надала рекомендації щодо окремих радянських та російських монументів, а також пам’ятників у рамках виконання закону про декомунізацію. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

Вищезазначена рада наголошує, що у публічному просторі не повинно бути пам’ятників особам, які брали участь у пропаганді та реалізації російської імперської та радянської тоталітарної політики, спрямованої на підкорення України. Переслідування учасників боротьби за незалежність, здійснення політичних репресій та інших злочинів імперського та тоталітарного режимів.

  • «Якщо такі пам’ятники мають художню та історичну цінність, їх варто цілісно представляти у музейних просторах із відповідними супровідними матеріалами», наголошують у МКІП.

Якщо переміщення технічно неможливе, у міністерстві радять закрити ці об’єкти тимчасовими конструкціями для подальшого розв’язання питання задля уникнення актів вандалізму.

cf57333 278571425 387959406670554 1472603745578814697 n

Рекомендації щодо військових монументів та меморіалів Другої світової війни

Одним із провідних наративів російської війни проти нашої країни є відродження «тріумфу великої перемоги». Російська пропаганда спеціально системно применшує важливу роль українського народу у героїчній боротьбі та перемозі над нацизмом у Другій світовій війні, намагається приписати усі лаври лише росіянам.

«Розвінчання російського ідеологічного міфу та демонополізація героїчної слави переможців у Другій світовій війні неможливі без просвітницької роботи та дипломатичних зусиль з боку України, а також збереження в публічних просторах українських міст та населених пунктів пам’яток, які вшановують та засвідчують участь українського народу у Другій світовій війні та його внесок у світову перемогу над нацизмом», йдеться у повідомленні.

c77450f mementopark3

 

Таким чином, експерти міністерства закликають органи місцевої влади підтримувати в належному стані монументи та меморіали, встановлені для увічнення пам’яті учасників та жертв Другої світової війни 1939-1945 років, вписувати їх у локальний контекст і використовувати в просвітницьких цілях об’єкти, що мають історичну цінність та підкреслюють героїзм українського народу в історичній ретроспективі.

«Водночас існує потреба усунути маркери радянської та російської мілітаристської пропаганди на частині пам’ятників і монументів та замінити написи на історично коректні», зазначають у міністерстві.

Заміни потребують наступні терміни:

  • термін «Велика вітчизняна війна» на «Друга світова війна»;
  • дати «1941-1945» на «1939-1945»;
  • написи «радянська батьківщина», «радянський народ» і подібні потребують усунення, а замінити їх рекомендується історично коректними, наприклад «пам’яті полеглих», «загиблих у Другій світовій війні, тощо.

«Для цього рекомендуємо здійснювати необхідні зміни з дотриманням вимог пам’яткоохоронного законодавства у процесі реконструкції чи впорядкування пам’ятників, монументів», наголошують у МКІП.

Українцям заборонили робити перекази з гривневих карток на закордонні – НБУ вводить нові правила

To Top