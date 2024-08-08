Повідомили на сайті Офісу генерального прокурора, передають Новини України – НСН.

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури м. Дніпра розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). В межах цього розслідування правоохоронці з’ясовують обставини загибелі захисника полку «Азов» внаслідок отриманих в полоні множинних травм.

Прокуратура Дніпра розслідує вбивство українського військового у російському полоні

Адже вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Зараз тривають слідчі дії.

«Інформація, яку ми маємо в кримінальних провадженнях, чітко вказує на те, що російські командири не лише не запобігають жорстокому поводженню з полоненими, а й заохочують такі злочини і безпосередньо віддають відповідні злочинні накази», зауважив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Станом на 8 серпня Офісом генерального прокурора України розслідується вбивство 64 українських військовополонених збройними силами рф. Потерпілими від тортур визнано понад 2200 військовополонених.

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