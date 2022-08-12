Україна відновила транзит російської нафти до Європи. Він проходитиме українською ділянкою магістрального нафтопроводу «Дружба» у напрямку Словаччини та Угорщини.

Нагадаємо, 4 серпня, Україна вимушено зупинила транзит російської нафти ділянкою магістрального нафтопроводу «Дружба» у зв’язку з несплатою ПАТ «Транснєфть» авансового платежу за транспортування нафти. Про це NNS дізнався з повідомлення АТ «Укртранснафта».

«Договір між Укртранснафтою та Транснєфтью про надання послуг з транспортування передбачає перекачку нафти за 100% попередньою оплатою. Тож транспортування можливе лише за умови попередньої оплати таких послуг», заявляють у компанії.

Оскільки від Транснєфті не надійшли кошти, угорська нафтова компанія MOL, яка є основним споживачем нафти, що транспортується цією гілкою, виступила з ініціативою взяти на себе зобов’язання з оплати транзиту російської нафти. У середу, 10 серпня, Укртранснафта отримала платіж і о 16:30 відновила транспортування нафти українською ділянкою.

Зазначимо, видобуток нафти в росії повинен впасти приблизно на 20% до початку наступного року після набуття чинності заборони Європейського союзу на імпорт. Такий прогноз надає Міжнародне енергетичне агентство.

Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС