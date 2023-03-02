У Данії спаплюжили статую «Русалоньки». Її розмалювали у кольори триколору. Повідомляє НСН з посиланням на TheBest.

На основі знаменитої статуї «Русалоньки» Ганса Крістіана Андерсена у Копенгагені намалювали російський прапор. На камені, якій де русалонька, вандали намалювали білу, синю та червону смуги.

При цьому невідомо, коли саме стався вандалізм. Відповідальність за вчинок ніхто не взяв.

У Данії спаплюжили статую «Русалоньки»: фото

Статуя «Русалоньки» вже давно є популярною мішенню для вандалів. Так, статуї відпилювали голову або руку, обливали фарбою, навіть розмальовували свастикою і символом Z.

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