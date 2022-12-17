В Україні зросли ціни на моркву. В порівнянні з минулим роком вартість цього продукту збільшилася у 2,9 рази, передає НСН.

Причиною здорожчання моркви експерти називають активізацію закупівельної діяльності з боку великих оптових компаній та роздрібних мереж напередодні Нового року. А також завершення реалізації продукції з необладнаних сховищ.

В Україні зросли ціни на моркву

Сьогодні фермери готові відвантажувати якісну моркву не дешевше ніж за 15-20 грн за кілограм, що в середньому є на 11% дорожче, ніж раніше. Натомість фахівці наголошують, що тенденція зростання цін відзначається виключно у сегменті моркви високої якості, яку закуповують для тривалого зберігання.

Раніше в Міністерстві економіки розповіли, наскільки зростуть ціни на продукти через відключення електроенергії. Оскільки відключення світла відображаються на цінах на продовольчі товари — багато харчових продуктів вимагають спеціальних умов зберігання, а вони, залежать від електроенергії.

Джерело – сайт “TSN”

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