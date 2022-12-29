В Україні зміниться тариф на послуги постачальника «останньої надії»: скільки треба буде платити

З 1 січня в Україні зміниться тариф на послуги постачальника «останньої надії». В НКРЕКП затвердили тариф на I квартал 2023 року, передає НСН.

Так, з 1 січня тариф на послуги постачальника «останньої надії» становитиме 517,04 грн/МВт-год. (без урахування податку на додану вартість).

В Україні зміниться тариф на послуги постачальника «останньої надії»

Зараз діють спеціальні обов’язки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 року № 299 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483». Згідно з цією постановою постачальник «останньої надії» фінансується коштом кошторису і на цей період тариф на його послуги встановлено на нульовому рівні. 31 грудня 2022 року закінчується дія спеціальних обов’язків. Тому виникла необхідність оновлення тарифу на послуги постачальника «останньої надії» на 1 квартал 2023 року.

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