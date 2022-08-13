“Ситуація близька до Фукусіми”- інженер ЗАЕС

“Ситуація близька до Фукусіми” – розповів інженер ЗАЕС в інтерв’ю BBC News. За його словами, причиною стане не природне лихо, а обстріли російської армії.

Працівник найбільшої в Європі АЕС погодився дати інтерв’ю на умовах анонімності. У ньому він розповів про регулярні обстріли об’єктів станції російською армією, фізичний та моральний стан персоналу, який працює під окупацією вже понад 5 місяців. Він також підтвердив факт мінування машинних залів ядерних реакторів. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу “Енергоатом”.

За словами інженера, тактика російських військових – максимально убезпечити свою найціннішу техніку. Тому окупанти її ховають ближче до реакторів.

«Що далі в глибину території станції, то більш цікаві об’єкти можна знайти під естакадою. Біля другого спецкорпусу іноді стоять БМ «Град» із повністю завантаженим боєкомплектом», розповів працівник ЗАЕС.

Він додає, що інсценування обстрілів території станції нібито з боку ЗСУокупанти проводять із промзони неподалік АЕС:

«На території атомної електростанції є майданчик, де зберігаються важкі металеві конструкції, як-от свіжі парогенератори. Зараз там розташовані російські артилерійські установки, які обстрілюють ЗАЕС, імітуючи «прильоти» з Нікополя. Я особисто бачив обстріл з цього майданчика, бачив, звідки був вихід і куди прилетіло. Від моменту «виходу» до моменту «прильоту» минуло не більше трьох секунд. Кожен зі співробітників ЗАЕС це бачив і чув. Та знає, звідки летить і куди».

Розповів інженер ЗАЕС і про можливі наслідки у разі перегрівання енергоблоків:

«Без постійного охолодження буде страшна ядерна катастрофа. Нам потрібно, щоб хоча б один енергоблок працював на будь-яку енергосистему. По-перше, це дасть нам шанс коли-небудь запустити інші енергоблоки. По-друге, це необхідно задля попередження ядерної катастрофи», продовжує розповідати працівник атомної станції.

Працівник Запорізької АЕС додав, що можливий сценарій катастрофи буде схожим на аварію на японській Фукусімі. Проте її причина залежить від людського фактора:

«На Фукусімі була катастрофа, тому що землетрус і цунамі зупинили можливість реактора охолоджуватися. В результаті стався паровий вибух в активній зоні, був зруйнований конфайнмент, тобто герметична зона реактора. Радіоактивні речовини потрапили назовні. Цей сценарій може повторитися на ЗАЕС. Але причини – це не природне лихо. Це обстріли російської армії», додав інженер .

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