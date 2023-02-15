З 15 лютого в Україні почали розсилати судові повістки та виклики через Viber. Це допоможе зекономити державні кошти, передає НСН.

Запрацювала оновлена версія програмного забезпечення автоматизованої системи документообігу суду. Вона дозволяє надсилати судові повістки і виклики не лише SMS-повідомленнями, але й через месенджер Viber.

Як запевняє державна судова адміністрація, таке оновлення повністю відповідає нормам законодавства та спрямоване передусім на економію коштів бюджету.

Судові повістки через Viber: як працює нова послуга

Адміністрація пояснює, що для відправлення однієї судової повістки через Viber потрібне лише одне повідомлення. Водночас через SMS доводилося у середньому відправляти 5-6 повідомлень, а деколи й 15.

Тому що одне таке повідомлення не може передати достатню кількість символів. Тепер, якщо відправити судову повістку через месенджер не вийде, її надсилатимуть через SMS. Як розповів в.о. гендиректора ДП «Інформаційні судові системи» Микола Козлов, за першу половину доби 15 лютого через Viber доставили 60% повісток.

Це з-поміж випадків, де учасники судового процесу погодилися на використання електронних повідомлень. Завдяки нововведенню за 12 годин зекономили понад 5 тисяч гривень (42% від витрат на електронні повідомлення).

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