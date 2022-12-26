За розгін «Студентського Майдану» судитимуть ексзаступника секретаря РНБО: подробиці

За розгін «Студентського Майдану» судитимуть ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. Його звинувачують у розгоні студентів на столичному Майдані в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року, передає НСН.

За матеріалами слідства, Сівкович є колишнім працівником КДБ СРСР. За завданням кураторів він пішов працювати до органів державної влади України. З часом Володимир Сівкович став заступником секретаря РНБО України та отримав до дня Незалежності України у 2013 році військове звання генерал-майора запасу.

За розгін «Студентського Майдану» судитимуть ексзаступника секретаря

Через три місяці за його безпосередньої участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс України. Як зазначають правоохоронці, в ніч з 29 на 30 листопада 2013 Сівкович діяв за вказівками президента-втікача Володимира Януковича і тодішнього секретаря РНБО. Саме через його вказівки начальник головного управління міліції Києва дав наказ до насильного розгону «Студентського Майдану» в центрі Києва, який був мирною акцією протесту.

В Державному бюро розслідувань дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України. Йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше Державне бюро розслідувань притягнуло до кримінальної відповідальності та скерувало до суду за цим епізодом обвинувальні акти відносно 15 працівників правоохоронних органів, серед яких двоє заступників начальника управління громадської безпеки столичної міліції, командир роти та дванадцять міліціонерів «Беркут» при ГУМВС України в м. Києві.

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