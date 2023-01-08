Російські спецслужби вербували дітей через мобільну гру – Резніков

Міністр оборони України, Олексій Резніков розповів, щ російські спецслужби вербували дітей через мобільну гру і пояснив, з якою метою. Відповідне пояснення з’явилося та його сторінці у Твіттер, передає НСН.

За словами міністра, таким чином ворог намагався зібрати дані про стратегічні об’єкти.

«Росія намагалася використати українських дітей, аби ті через мобільну гру несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів», написав Резніков.

Він зазначив, що це не просто брудний трюк, а воєнний злочин.

Тож батькам слід враховувати такі ризики і звертати увагу на те, чим займаються діти у своїх гаджетах.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков розповів, як Україна може запобігти терористичним обстрілам міст. Україна зможе запобігти терористичним обстрілам українських міст з боку російських окупантів, якщо матиме більше засобів контрбатарейної боротьби, артилерії та боєприпасів великої дальності.

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