Шеринг документів через Дію: у Пенсійному фонді стали доступними ще два документи

У Пенсійному фонді розширився перелік шерингу документів через Дію. Стали доступними ще 2 документи.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на телеграм-канал Дії.

«Відтепер у сервісних центрах Пенсійного фонду можна поділити ще двома документами через Дію. Раніше шеринг працював тільки для ID-картки, а зараз ще й для картки платника податків та свідоцтва про народження дитини», йдеться у повідомленні.

У Пенсійному фонді стали доступними ще два документи

У Пенсійному фонді шеринг документів через Дію можна використовувати для:

призначення та перерахунок пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат;

соціальні послуги призначення;

виплата призначених коштів — зміна способу виплати, банківських реквізитів, переведення пенсійної виплати за нове місце проживання, поновлення виплати пенсії;

виправлення або уточнення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;

оформлення та отримання пенсійного посвідчення;

отримання довідок ОК-5,ОК-7, витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів;

оформлення допомоги на поховання тощо.

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