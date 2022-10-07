Заступника міністра охорони здоров’я Олексій Яременко розповів,що з’явиться замість звичних лікарень під час другого етапу медреформи. Зокрема зміниться класифікація лікарень.

Новий етап медичної реформи спрямований на поліпшення послуг екстреної невідкладної допомоги. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Факти”.

Так, статус кожної лікарні визначатимуть відповідно до ключових завдань та надання нею послуг. А саме:

надкластерні надаватимуть весь спектр медичної допомоги;

кластерні надаватимуть послуги хірургії, реабілітації та лікування;

загальні лікарні місцевого рівня надаватимуть базові послуги.

Окрім того, зараз МОЗ працює над зміною маршрутів транспортування важких пацієнтів від найближчих лікарень до тих, де надають найбільш кваліфіковану допомогу.

“Пацієнт повинен бути доставлений у межах 60 хвилин в кластерну або надкластерну лікарню”, сказав Олексій Яременко.

Він наголосив, що під час другого етапу медичної реформи міські лікарні не закриватимуть. Вони будуть займатися діагностикою пацієнтів, надавати консультації і проводити планове лікування. Новий етап медреформи спрямований на поліпшення послуг екстреної невідкладної допомоги.

Другий етап медреформи розпочинається на всій території України. Окрім окупованих територій і зони бойових дій.

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