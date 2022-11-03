Стало відомо, що потрібно знати українцям про вакцинацію під час війни. Відповідну інформацію повідомили в НСЗУ, передає NNS.

«Під час війни зростає ризик передачі інфекційних захворювань. Крім того, діти та дорослі зараз можуть пропускати планові щеплення, які захистили б їх від хвороб», йдеться в повідомленні .

За першої можливості, слід зробити заплановане щеплення, яке ви пропустили.

«Якщо ви перебуваєте в безпечному місці, але пропустили ревакцинацію від дифтерії та правця або маєте дітей, яким потрібне планове щеплення, зверніться в найближчий центр первинної медичної допомоги. Знайти його допоможуть консультанти на гарячій лінії НСЗУ за номером 16-77. Навіть без декларації з лікарем первинна допомога буде надана безоплатно і в повному обсязі», розповіли у НСЗУ.

В Україні національний календар щеплень складається з десяти інфекційних хвороб:

гепатиту В;

туберкульозу;

дифтерії;

правця;

кашлюку;

поліомієліту;

гемофільної інфекції;

кору;

паротиту і краснухи.

До того ж триває безкоштовна вакцинація проти COVID-19. Зробити щеплення можуть всі охочі віком від 18 років. А також діти від 12 років.

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