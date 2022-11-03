Стало відомо, що потрібно знати українцям про вакцинацію під час війни. Відповідну інформацію повідомили в НСЗУ, передає NNS.
«Під час війни зростає ризик передачі інфекційних захворювань. Крім того, діти та дорослі зараз можуть пропускати планові щеплення, які захистили б їх від хвороб», йдеться в повідомленні.
За першої можливості, слід зробити заплановане щеплення, яке ви пропустили.
«Якщо ви перебуваєте в безпечному місці, але пропустили ревакцинацію від дифтерії та правця або маєте дітей, яким потрібне планове щеплення, зверніться в найближчий центр первинної медичної допомоги. Знайти його допоможуть консультанти на гарячій лінії НСЗУ за номером 16-77. Навіть без декларації з лікарем первинна допомога буде надана безоплатно і в повному обсязі», розповіли у НСЗУ.
В Україні національний календар щеплень складається з десяти інфекційних хвороб:
- гепатиту В;
- туберкульозу;
- дифтерії;
- правця;
- кашлюку;
- поліомієліту;
- гемофільної інфекції;
- кору;
- паротиту і краснухи.
До того ж триває безкоштовна вакцинація проти COVID-19. Зробити щеплення можуть всі охочі віком від 18 років. А також діти від 12 років.
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