Як розірвати контракт з ЗСУ під час війни – деталі

Стало відомо, як розірвати контракт з ЗСУ під час воєнного стану. Звільнитися з армії можуть чоловіки за деяких обставин, передає НСН.
Попри те, що в Україні триває загальна мобілізація, є військові, які служать на умовах контракту. У цьому випадку Закон передбачає моменти, коли ви можете достроково розірвати контракт зі Збройними Силами України.
Чи можна розірвати контракт раніше терміну
У Законі України “Про військовий обов’язок і військову службу” передбачено три типи розірвання контракту достроково:
- У мирний час;
- Під час дії особливого періоду;
- Під час мобілізації та дії воєнного стану
Зараз в Україні діє воєнний стан, тому розглядати варто нюанси, що стосуються умов контрактної військової служби в цей період. Вони описані в частині 5 статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
Як розірвати контракт з ЗСУ під час війни
Розірвати контракт можна у наступних випадках:
- Досягнення граничного віку перебування на військовій службі (60 років);
- Непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку на підставі висновку ВКЛ;
- Обвинувальний вирок суду, яким призначено покарання у виді обмеження волі або позбавлення військового звання;
- Виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;
- Необхідність здійснення постійного догляду за хворим членом родини;
- Необхідність здійснення опіки над недієздатною особою;
- Необхідність постійного догляду за особою з інвалідністю 1 або 2 групи;
- Військовослужбовці-жінки у зв’язку з вагітністю;
- Військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
- Один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;
- Військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
А також виховання хворої дитини. До переліку хвороб, які є поважними підставами, щоб розірвати контракт достроково входять:
- Тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
- Тяжкі вроджені вади розвитку;
- Рідкісні орфанні захворювання;
- Онкологічні, онкогематологічні захворювання;
- Дитячий церебральний параліч;
- Тяжкі психічні розлади;
- Цукровий діабет I типу;
- Гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
- Тяжка травма;
- Потреба трансплантації органу;
- Потреба паліативної допомоги.
Підтвердити один із перелічених станів потрібно документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я.
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