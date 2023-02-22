Як розірвати контракт з ЗСУ під час війни – деталі

Стало відомо, як розірвати контракт з ЗСУ під час воєнного стану. Звільнитися з армії можуть чоловіки за деяких обставин, передає НСН.

Попри те, що в Україні триває загальна мобілізація, є військові, які служать на умовах контракту. У цьому випадку Закон передбачає моменти, коли ви можете достроково розірвати контракт зі Збройними Силами України.

Чи можна розірвати контракт раніше терміну

У Законі України “Про військовий обов’язок і військову службу” передбачено три типи розірвання контракту достроково:

У мирний час; Під час дії особливого періоду; Під час мобілізації та дії воєнного стану

Зараз в Україні діє воєнний стан, тому розглядати варто нюанси, що стосуються умов контрактної військової служби в цей період. Вони описані в частині 5 статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Як розірвати контракт з ЗСУ під час війни

Розірвати контракт можна у наступних випадках:

Досягнення граничного віку перебування на військовій службі (60 років);

Непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку на підставі висновку ВКЛ;

Обвинувальний вирок суду, яким призначено покарання у виді обмеження волі або позбавлення військового звання;

Виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;

Необхідність здійснення постійного догляду за хворим членом родини;

Необхідність здійснення опіки над недієздатною особою;

Необхідність постійного догляду за особою з інвалідністю 1 або 2 групи;

Військовослужбовці-жінки у зв’язку з вагітністю;

Військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

Один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

Військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

А також виховання хворої дитини. До переліку хвороб, які є поважними підставами, щоб розірвати контракт достроково входять:

Тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

Тяжкі вроджені вади розвитку;

Рідкісні орфанні захворювання;

Онкологічні, онкогематологічні захворювання;

Дитячий церебральний параліч;

Тяжкі психічні розлади;

Цукровий діабет I типу;

Гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

Тяжка травма;

Потреба трансплантації органу;

Потреба паліативної допомоги.

Підтвердити один із перелічених станів потрібно документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я.

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