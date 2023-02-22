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Як розірвати контракт з ЗСУ під час війни – деталі

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Стало відомо, як розірвати контракт з ЗСУ під час воєнного стану. Звільнитися з армії можуть чоловіки за деяких обставин, передає НСН.

Попри те, що в Україні триває загальна мобілізація, є військові, які служать на умовах контракту. У цьому випадку Закон передбачає моменти, коли ви можете достроково розірвати контракт зі Збройними Силами України.

Чи можна розірвати контракт раніше терміну

У Законі України “Про військовий обов’язок і військову службу” передбачено три типи розірвання контракту достроково:

  1. У мирний час;
  2. Під час дії особливого періоду;
  3. Під час мобілізації та дії воєнного стану

Зараз в Україні діє воєнний стан, тому розглядати варто нюанси, що стосуються умов контрактної військової служби в цей період. Вони описані в частині 5 статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

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Як розірвати контракт з ЗСУ під час війни

Розірвати контракт можна у наступних випадках:

  • Досягнення граничного віку перебування на військовій службі (60 років);
  • Непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку на підставі висновку ВКЛ;
  • Обвинувальний вирок суду, яким призначено покарання у виді обмеження волі або позбавлення військового звання;
  • Виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;
  • Необхідність здійснення постійного догляду за хворим членом родини;
  • Необхідність здійснення опіки над недієздатною особою;
  • Необхідність постійного догляду за особою з інвалідністю 1 або 2 групи;
  • Військовослужбовці-жінки у зв’язку з вагітністю;
  • Військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • Один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;
  • Військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

розірвати контакт

А також виховання хворої дитини. До переліку хвороб, які є поважними підставами, щоб розірвати контракт достроково входять:

  • Тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
  • Тяжкі вроджені вади розвитку;
  • Рідкісні орфанні захворювання;
  • Онкологічні, онкогематологічні захворювання;
  • Дитячий церебральний параліч;
  • Тяжкі психічні розлади;
  • Цукровий діабет I типу;
  • Гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
  • Тяжка травма;
  • Потреба трансплантації органу;
  • Потреба паліативної допомоги.

Підтвердити один із перелічених станів потрібно документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я.

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