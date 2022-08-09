Родичі захисників “Азовсталі” просять Зеленського завадити фейковому трибуналу над бійцями. Також вони звертаються до комітету Червоного Хреста і ООН.

В асоціації родин захисників “Азовсталі” підкреслили, що військовослужбовці України, які виконували визначені державою і законом обов’язки на території України, не можуть бути осудженими іншими держави, тим паче – ніким не визнаними псевдодержавами.

Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу асоціації родин захісників “Азовсталі”.

“Асоціація родин захисників “Азовсталі” звертається до президента України Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки захисників “Азовсталі” – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку “Азов””, йдеться в повідомленні.

До того ж, рідні захисників України нагадали, що права військовополонених гарантуються Женевськими конвенціями 1949 року. Згідно з цим документом, будь-які посягання на людську гідність військовополонених – заборонені, як і їхнє засудження чи застосування покарання без попереднього рішення законного суду.

Червоний Хрест заявив, що не гарантував безпеку військових, які виходили з «Азовсталі»