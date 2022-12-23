Чи можуть вчителів залучати до роботи у пунктах Незламності – пояснив омбудсмен

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, чи можуть вчителів залучати до роботи у пунктах Незламності, передає НСН.

Сергій Горбачов заявив, що до нього надходять скарги від освітян, яких примусово залучали до безоплатної роботи у пунктах Незламності. На основі отриманих скарг, він подав пропозиції уряду щодо вирішення проблем, пов’язаних із функціонуванням пунктів Незламності.

Чи можуть вчителів залучати до роботи у пунктах Незламності

17 грудня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка регламентує роботу цих пунктів в умовах воєнного стану. А саме – комплектація пунктів Незламності, джерела фінансування, режим роботи тощо. Цією постановою затвердили перелік осіб, яких можуть залучати до чергування у вищезгаданих пунктах. Серед них:

Медичні працівники,

Психологи;

Соціальні працівники;

Громадські організації;

Волонтери.

У цьому списку немає вчителів. Але в умовах воєнного стану місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування або військові адміністрації можуть ухвалювати рішення про запровадження трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт. В такому випадку вчителів можуть залучати до роботи у пунктах незламності. При цьому відповідне рішення має підкріплюватися наказом або розпорядженням вищезгаданих державних органів.

Важливою умовою є оплата праці, відповідно до умов оплати, встановлених за професією (посадою), на яку людину зараховано. У випадку з вчителями розмір оплати не може бути нижчим від середньої заробітної плати за основним місцем роботи.

Джерело

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