Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на телеграм-канал військового.

«Справедлива мобілізація саме так і виглядає – коли не тільки з сіл та маленьких міст забирають людей, а й з великих міст теж, де люди собі спокійно ходять на концерти та в рестік…», написав Максим Жорін.

За його словами, не може бути так, що частина країни третій рік воює, а інша частина живе своє життя і ще й обурюється перевірками. Віз закликав чоловік стати на облік і спокійно пересуватися в межах країни.

Останні рейди ТЦК по містах України прокоментував екс-командир полку «Азов»: відео

Максим Жорін – на війні, як доброволець з 2014 року, екс-командир полку АЗОВ. Зараз є майором ЗСУ, заступником командира 3 ОШБр.

Нагадаємо, у п’ятницю співробітники ТЦК побували на концерті «Океан Ельзи» у Києві. Завітали на концерт коміка Антона Тимошенко у Черкасах. А у Дніпрі бізнесмен облаяв працівників ТЦК. Українці вимагають його покарати.

Ще новини України: «Я був найбагатшим»: Ярослав Базилевич зі Львова, який втратив усю родину, вперше прокоментував трагедію