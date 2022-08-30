Радник глави Офісу президента попередив про “активну деокупацію” Криму. Відповідне попередження Михайло Подоляк розмістив у своєму Twitter.
Він попередив мешканців Криму, що їм треба підготуватися до евакуації.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.
«Зрозуміло, що для України життя громадян є безумовним пріоритетом. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для мешканців окупованого Криму, які бажають залишити острів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися подалі від військових об’єктів і перевірити укриття», написав Подоляк.
Зрозуміло, що для 🇺🇦 життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 30, 2022
До початку війни українська влада відкидала можливість силового захвату Криму і звільнення півострова від російських окупантів. Про деокупацію Криму Михайло Подоляк заговорив на тлі контрнаступу української армії на південному напрямку.
Ця війна має закінчитися саме визволенням Криму, – Подоляк