Радник глави Офісу президента попередив про “активну деокупацію” Криму. Відповідне попередження Михайло Подоляк розмістив у своєму Twitter.

Він попередив мешканців Криму, що їм треба підготуватися до евакуації.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

«Зрозуміло, що для України життя громадян є безумовним пріоритетом. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для мешканців окупованого Криму, які бажають залишити острів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися подалі від військових об’єктів і перевірити укриття», написав Подоляк.

Зрозуміло, що для 🇺🇦 життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 30, 2022

До початку війни українська влада відкидала можливість силового захвату Криму і звільнення півострова від російських окупантів. Про деокупацію Криму Михайло Подоляк заговорив на тлі контрнаступу української армії на південному напрямку.

Ця війна має закінчитися саме визволенням Криму, – Подоляк