Верховна Рада визначила порядок проходження військової служби іноземцями: подробиці

12 січня Верховна Рада визначила порядок проходження військової служби іноземцями в Україні. Відповідний законопроект підтримав 321 народний депутат, передає НСН.

За словами нардепа Ярослава Желєзняк, раніше ухвалювалися закони, якими встановлювалися підстави та порядок проходження служби іноземними громадянами та особами без громадянства України, а також про надання цим особам правових підстав для перебування на території України.

Верховна Рада визначила порядок проходження військової служби іноземцями

Але при внесенні змін до законодавства вказувалися лише ті підрозділи, які підпорядковуються ЗСУ та не включили утворені при Нацгвардії України підрозділи. Саме таким підрозділом є полк «Азов», де служить багато іноземців. У зв’язку з цим військовослужбовці з інших країн, які проходять службу, не мають змоги легально перебувати на території України і в майбутньому не зможуть отримати українське громадянство.

Ухвалений законопроєкт передбачає внесення відповідних змін до законів «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Про імміграцію, «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про Національну гвардію України».

Джерело

Кабмін ухвалив новий порядок військового обліку чоловіків – що він передбачає