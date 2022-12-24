Що треба знати українцям про трикомпонентну вакцину

В НСЗУ розповіли українцям про трикомпонентну вакцину, передає НСН.

Трикомпонентна вакцина захищає відразу від трьох інфекційних захворювань: кіру, паротиту (свинки) та краснухи.

Які укладення викликає кір, краснуха та паротит

Кір може вражати легені та головний мозок. Особливо складно проходить перебіг захворювання у маленьких дітей. Також кір небезпечний для вагітних жінок.

Краснуха – у дітей краснуха традиційно минає легко і навіть може залишитися непоміченою. Натомість у підлітків та дорослих це захворювання може спричинити серйозні ускладнення: артрит, гепатит, енцефаліт, тромбоцитопенія.

Паротит передається повітряно-крапельним шляхом під час кашлю, чхання та просто через близький контакт між людьми. Епідемічний паротит небезпечний такими ускладненнями, як отит, менінгіт, панкреатит, орхіт (запалення у хлопчиків одного або двох яєчок).

Що говорять лікарі про трикомпонентну вакцину

Медики розповідають, що єдиним способом уникнення цих захворювань та їх наслідків є вакцинація. Вакцинація дітей від профілактики кіру, епідемічного паротиту та краснухи триває 12 місяців. Друге щеплення потрібно зробити у 6 років. Слід зазначити, що вакцинація дітей від кіру, паротиту та краснухи входить до безоплатного пакету послуг на первинній ланці.

Також вакцинуватися від вищезазначених хвороб треба й дорослим. Для цього Вам слід самостійно придбати вакцину та зробити щеплення.

Джерело

Як зробити щеплення проти COVID-19 під час війни – роз’яснення від НСЗУ