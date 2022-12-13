Зеленський відповів на петицію про позбавлення Бойка звання Героя України. Напередодні саме ця петиція набрала 25 000 голосів, передає НСН.

Законодавство передбачає два механізми позбавлення державної нагороди України:

у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин;

якщо особа перебуває під санкціями.

Зеленський відповів на петицію про позбавлення Бойка звання Героя України

За словами очільника держави, матеріали, які відповідають визначеним законом підставам для прийняття ним рішення з порушеного у петиції питання, до Офісу Президента України не надходили.

Водночас президент звернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням вивчити порушене у петиції питання. А також проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Бойка та повідомити йому результати.

Нагадаємо, звання «Герой України» народному депутату Юрію Бойку присвоїв другий президент України Леонід Кучма. На останніх парламентських виборах нардеп був обраний від нині забороненої партії «Опозиційна платформа – за життя».

Джерело – сайт “Укрінформ”

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