Пацієнти зі СМА отримають безкоштовно життєво необхідні ліки – подробиці

Пацієнти зі СМА отримають безкоштовно життєво необхідні ліки. Вперше держава закупить медичні препарати для пацієнтів з відповідним діагнозом, передає НСН.

СМА – це рідкісна нервово-м’язова хвороба, яка призводить до атрофії кінцівок та смерті. Для пацієнтів з цією хворобою держава закупить 9 лікарських засобів. Один серед них буде придбано вперше. Мова йде про препарат «Рисдиплам». Він є єдиним лікарським засобом проти спінальної м’язової атрофії, яким можна самостійно лікуватися вдома.

Коли пацієнти зі СМА отримають безкоштовно отримати «Рисдиплам»

Пацієнти зі СМА зможуть безкоштовно отримати медичний препарат «Рисдиплам» вже у 2023 році. Його призначатимуть:

Пацієнтам зі СМА першого типу;

Новонародженим, яких визначатимуть за результатами програми розширеного неонатального скринінгу;

«Затвердивши сьогодні перелік лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу, Кабінет Міністрів фіналізував величезну роботу, проведену Міністерством охорони здоров’я та Медзакупівлями України. Позитивні переговори з компанією “Roche” щодо закупівлі “Рисдипламу” для лікування пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією – це справжній прорив для вільної і незалежної України, яка турбується про своїх громадян! Дякую ЗСУ, що дозволяють реалізовувати заплановане навіть під час війни», розповів Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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