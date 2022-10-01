Окупанти викрали генерального директора ЗАЕС, – заява МЗС

Російські окупанти викрали генерального директора ЗАЕС. Відповідну заяву зробило МЗС України.

Міністерство закордонних справ України ухвалило рішення про протиправне утримання російськими окупантами Генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті МЗС.

“Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародних прав. росія має знову звільнити Генерального директора ЗАЕС. Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та Групу Семи, також вжити рішучих заходів з цим призначенням”, йдеться в заяві.

У міністерстві наголосили на негайній необхідності максимально мобілізувати зусилля світової спільноти для демілітаризації і деокупації ЗАЕС. А також, повернення її під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки.

«Очікуємо посилення тиску на державу-агресора з метою припинення обстрілів російськими окупантами ЗАЕС та інших цивільних ядерних об’єктів на території України, недопущення тиску і репресій проти персоналу ЗАЕС та їхніх родин», наголосили у відомстві.

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