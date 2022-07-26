Окупанти хочуть перейменувати Маріуполь у Жданов

Окупанти хочуть перейменувати місто Маріуполь Донецької області у Жданов. Це питання хочуть вирішити на псевдореферендумі.

Таку заяву в інтерв’ю окупантам заявив «керівник ветеранського руху окупації Афганістану» василь туряница.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”, де посилаються на радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Також окупанти оголосили про закінчення видачі гуманітарної допомоги у режимі живої черги. Цей крок має на меті примусити до роботи на завалах, доброустрої та зменшити ресурсний тягар окупаційної влади.

«Ухвалене рішення провокує збільшення черг по інших тимчасових пунктах видачі гуманітарки та ставить під загрозу питання достатньості їжі для всіх верств населення», з азначив Андрющенко.

Крім того, за словами радника мера, дослідження показало, що окупанти надають маріупольцям непридатну для споживання воду в якості питної. Її набирають у річках Маріуполя. Для часткового розселення містян у Приморському районі росіяни будують бетонні бараки. Більшість населення Лівобережного району та віддалених мікрорайонів Кальміуського районі продовжує виживати за межами гуманітарних норм. На ММК імені Ілліча окупанти розпочали ремонтувати військову техніку. Під контролем окупантів та за участі колаборантів люди працюють за їжу без будь-яких виплат.

Окупанти планують передати Маріуполь “кадировцям” і дозволять мародерити