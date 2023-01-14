Куди звертатися, якщо немає світла: список

В ДТЕК розповіли, куди звертатися людям, якщо у них немає світла, передає НСН.
В яких ситуаціях слід звертатися у ДТЕК
- Графік не сходитися з відключеннями світла;
- Немає інформації щодо відключення електроенергії та термінів її повернення;
- Не знайшли свою адресу у графіку стабілізаційних відключень.
Куди звертатися, якщо немає світла
Київ
- 0800501588;
- +380672101588;
- +380502101588;
- +380732021588;
- +380442021588.
Київській область
- 0800400740;
- +380674957040;
- +380994957040;
- +380934957040;
- +380444590740
Дніпропетровська область
- 0800301497;
- +380667909900;
- +380677909900;
- +380637909900;
- +380567909900.
Донецька область
- 0800500473;
- +380964500473;
- +380994500473;
- +380934500473;
- +380629450473.
Одеська область:
- 0800409090;
- +380687509090;
- +380957509090;
- +380737509090;
- +380487059090.
Повідомити про проблему ДТЕК можна і у телеграмі:
Куди звертатися українцям, якщо світла немає більше 8 годин – відповіли в YASNO