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Куди звертатися, якщо немає світла: список

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немає світла
Національна служба новин - NNS

В ДТЕК розповіли, куди звертатися людям, якщо у них немає світла, передає НСН.

В яких ситуаціях слід звертатися у ДТЕК

  1. Графік не сходитися з відключеннями світла;
  2. Немає інформації щодо відключення електроенергії та термінів її повернення;
  3. Не знайшли свою адресу у графіку стабілізаційних відключень.

Куди звертатися, якщо немає світла: список

Куди звертатися, якщо немає світла

Київ

  • 0800501588;
  • +380672101588;
  • +380502101588;
  • +380732021588;
  • +380442021588.

Київській область

  • 0800400740;
  • +380674957040;
  • +380994957040;
  • +380934957040;
  • +380444590740

Дніпропетровська область

  • 0800301497;
  • +380667909900;
  • +380677909900;
  • +380637909900;
  • +380567909900.

Донецька область

  • 0800500473;
  • +380964500473;
  • +380994500473;
  • +380934500473;
  • +380629450473.

Куди звертатися, якщо немає світла: список

Одеська область:

  • 0800409090;
  • +380687509090;
  • +380957509090;
  • +380737509090;
  • +380487059090.

Повідомити про проблему ДТЕК можна і у телеграмі:

  1. Київ;
  2. Київська область;
  3. Дніпропетровська область;
  4. Одеська область;
  5. Донецька область.

Джерело

Куди звертатися українцям, якщо світла немає більше 8 годин – відповіли в YASNO

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