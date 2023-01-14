Куди звертатися, якщо немає світла: список

В ДТЕК розповіли, куди звертатися людям, якщо у них немає світла, передає НСН.

В яких ситуаціях слід звертатися у ДТЕК

Графік не сходитися з відключеннями світла; Немає інформації щодо відключення електроенергії та термінів її повернення; Не знайшли свою адресу у графіку стабілізаційних відключень.

Куди звертатися, якщо немає світла

Київ

0800501588;

+380672101588;

+380502101588;

+380732021588;

+380442021588.

Київській область

0800400740;

+380674957040;

+380994957040;

+380934957040;

+380444590740

Дніпропетровська область

0800301497;

+380667909900;

+380677909900;

+380637909900;

+380567909900.

Донецька область

0800500473;

+380964500473;

+380994500473;

+380934500473;

+380629450473.

Одеська область:

0800409090;

+380687509090;

+380957509090;

+380737509090;

+380487059090.

Повідомити про проблему ДТЕК можна і у телеграмі:

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Куди звертатися українцям, якщо світла немає більше 8 годин – відповіли в YASNO