Чому алкоголь не можна вживати разом з ліками – пояснили медики

В НСЗУ розповіли, чому алкоголь не можна вживати разом з ліками, передає НСН.

«Алкоголь і ліки несумісні. Це правило, яке слід пам’ятати завжди. А особливо під час свят, щоб не зашкодити собі начебто безневинним келихом ігристого», йдеться в повідомленні.

Лікарі розповідають, що алкоголь може замінити дію медичних препаратів. Водночас ліки можуть змінити звичний вплив алкоголю на організм.

Чому алкоголь не можна вживати разом з ліками

За словами лікарів, алкоголь може зруйнувати всмоктування ліків у травному тракті й вони залишаються менш ефективними. Або навпаки – спрацює біодоступність препарату. Тоді концентрація ліків у крові зростає до токсичного рівня.

Алкоголем можна погіршити побічні ефекти ліків або навіть здобути нові захворювання. Останнє найбільш актуально для ліків, які викликають сонливість. Наприклад, суміш опіатів та алкоголю може призвести до зупинки дихання і є частою причиною смерті.

До кого звертатися за «Доступними ліками», якщо мій лікар захворів?