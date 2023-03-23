Нардепи можуть обмежити використання військової та патріотичної тематики в рекламі: що відомо

Нардепи можуть обмежити використання військової та патріотичної тематики в рекламі та маркетингу. Для цього у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Повідомляє НСН.
Він має назву «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі». Його ініціаторами є Ініціаторами виступили народні депутати Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар, Максим Бужанський, Микола Княжицький та інші.
Нардепи можуть обмежити використання військової та патріотичної тематики в рекламі
У пояснювальній записці зазначається, що цей законопроєкт підготовлено на тлі необхідності перешкодити використання в комерційних цілях подій, під час яких загинули люди. А також унеможливити випадки використання інших чутливих назв, образів та знаків, пов’язаних з опором російській агресії.
Пропонується внести зміни до двох законів:
- «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
- «Про рекламу».
У документі йдеться саме про обмеження використання військово патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі. Але обмеження не поширяться на рекламу кіно-, відео- та видавничої продукції, що присвячена висвітленню подій, пов’язаних зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії.
Автори законопроєкту наголошують, що останнім часом спостерігається експлуатація військово патріотичної тематики в комерційних цілях. Проте законодавством не заборонено реєструвати торговельні марки з використанням назв міст-героїв чи видатних битв, інших символів стійкості українських воїнів та опору громад, а так само не забороняє їх використання в комерційній рекламі.
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