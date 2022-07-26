“Нафтогаз України” оголосив дефолт щодо єврооблігацій

В останній день пільгового періоду, 28 липня державна компанія “Нафтогаз України” не виплатив власникам євробондів борги облігацій. Це означає дефолт компа.

Відповідну заяву оприлюднено на сторінці компанії у соціальній мережі “Фейсбук”.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Суспільного.

“Сьогодні, 26 липня 2022 року, сплив термін виплат НАК Нафтогаз держателям єврооблігацій”, йдеться у повідомленні компанії.

21 липня Кабмін своїм розпорядженням зобов’язав посадових осіб “Нафтогазу” вчиняти будь-які дії при виконанні правочину щодо єврооблігацій компанії тільки після окремого погодження таких дій Кабінетом міністрів.

“На виконання вищезазначеного рішення уряду, а також на виконання зобов’язань національної компанії щодо виплат за єврооблігаціями керівництво Нафтогазу завчасно звернулося до Кабміну за погодженням на здійснення цього правочину”, зазначається в дописі.

При цьому компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики й негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку “жорсткого дефолту” за єврооблігаціями компанії.

“У свою чергу, КМУ не надав посадовим особам Нафтогазу дозволу виконати зобов’язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року)”, підкреслили у пресслужбі “Нафтогазу”.

Відтак уряд фактично пішов на дефолт за єврооблігаціями компанії.

“Оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило “Нафтогаз” доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023″, підсумували в “Нафтогазі”.

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