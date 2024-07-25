На війні загинув колишній мер Умані і засновник партії «Пропозиція» Олександр Цебрій. Йому було 50 років.

Сумну новину повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передають Новини України – НСН.

«Шановні та нешановні, я одним з перших знав, що Олександр Цебрій загинув. Але мовчав. Бо «виговці» просили не оприлюднювати передчасно інформацію з певних морально-етичних причин. Бо є дружина, є діти…», написав Філатов.

Він підтвердив, що Олександр Цебрій загинув під час штурмових дій від важкого поранення на руках у побратимів.

На війні загинув мер Умані і засновник партії «Пропозиція» Олександр Цебрій

Олександр Цебрій з 2015 року був міським головою Умані. У лютому 2022 року долучився до лав ЗСУ. Він служив у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Був молодшим сержантом, командиром кулеметного відділення.

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