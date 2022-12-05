Скільки потрібно коштів на повоєнну відбудову України – у Світовому банку назвали суму

У світовому банку розповіли, скільки потрібно коштів на повоєнну відбудову України та приведення енергоефективності держави до європейських стандартів, передає NNS.

Скільки потрібно коштів на повоєнну відбудову України

За словами віцепрезидентки банку Анни Б’єрде, відбудова України після війни коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро. На її думку, для відновлення нашої держави потрібно щось на кшталт «плану Маршалла».

У Світовому банку вважають, що відбудова нашої країни повинна відбуватися не тільки за державні кошти, а й за приватні.

Чи допомагатиме Світовий банк Україні відновлювати енергосистему

Як повідомила віцепрезидентка, незабаром Україну чекає дефіцит запчастин для ремонту електропідстанцій, а також необхідного обладнання. Тому Світовий банк вже працює над тим, щоб за необхідності надати Україні обладнання й ліквідність для продовження ремонтних робіт.

Чи вистачить заморожених активів Банку Росі на повоєнну відбудову України

Якщо конфіскувати всі заморожені активи Банку Росії у світі, то цієї суми буде недостатньо, щоб відбудувати Україну. У вересні український уряд, Світовий банк та Єврокомісія спільно оцінили наслідки російської агресії в Україні. Тоді, ця сума становила 349 мільярдів доларів.

Станом на сьогодні, в Україні тривають активні бойові дії. Кожного дня, Росія продовжує руйнувати нашу державу. А тому, зростає сума коштів, яка буде необхідна для відбудови України.

Джерело – сайт «24 канал»

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