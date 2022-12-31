Як працюватиме McDonald’s 1 і 7 січня по всій Україні: графік роботи

Стало відомо, як працюватимуть ресторани McDonald’s 1 і 7 січня по всій Україні, передає НСН.

На свята у McDonald’s суттєво змінили графік роботи. Так, 1 січня мережа ресторанів почне приймати відвідувачів по всій Україні з 12:00 годин дня.

Як працюватиме McDonald’s на Різдво

На Різдво 7 січня, ресторани McDonald’s працюватимуть так, як і на Новий рік. У Святвечір всі заклади зачиняться о 18:00, а їх працівники матимуть змогу провести час з рідними. Наступного дня, McDonald’s відкриється о 12:00.

В яких випадках McDonald’s не працює

Нагадаємо, мережа ресторанів McDonald’s в Україні відновила свою роботу під час війни. Вони вже приймають відвідувачів у різних областях нашої держави.

До того ж у всіх закладах McDonald’s встановлена автоматична аудіосистема, яка сповіщає людей про повітряну тривогу. Після чого ресторани закриваються і відновлюють свою роботу через годину після скасування повітряної тривоги.

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Як працюватимуть найпопулярніші мережі супермаркетів в Україні на Новий рік – графік