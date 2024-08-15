Україна створила військову комендатуру в Курській області: хто її очолив

15 серпня пройшла Ставка з президентом України Володимиром Зеленським, передають Новини України – НСН.

«На території Курської області завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах. Для підтримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру призначено її керівника, призначений генерал-майор Москальов», сказав Олександр Сирський на Ставці.

Україна створила військову комендатуру в Курській області: відео

За словами головнокомандувача, що з початку доби 15 серпня українські війська на окремих напрямках просунулися від 500 метрів до 1,5 кілометра, відбили атаки росіян і продовжують ведення наступальних дій.

А з початку операції у Курській області українські військові просунулися на 35 кілометрів, взяли під контроль 1150 квадратних кілометрів території, 82 населених пункти. Загалом ситуація контрольована.

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