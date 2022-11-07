Коли очікувати на стабілізацію електропостачання, розповіли в «Укренерго»

В «Укренерго» розповіли, коли слід очікувати на стабілізацію електропостачання. Найбільш складна ситуація у Київській та Харківській областях.

За словами, голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького дефіцит потужностей в цих областях перевищує 1 тис. мегават. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Уніан».

«Ми зараз працюємо над тим, щоб трішки покращити ситуацію в мережі як в Києві й області, так і в північному регіоні, який складається з Харківської, Сумської та Полтавської областей. Я думаю, що треба потерпіти кілька днів для того, щоб відчутні полегшення були для споживачів, щоб графіки відключень стали більш комфортними. Думаю, що на цьому тижні ще доведеться попрацювати енергетикам і сподіваюся, що за відсутності ракетних обстрілів ми зможемо покращити ситуацію з енергопостачанням в центральному та північному регіонах нашої країни», сказав Володимир Кудрицький в інформаційному телемарафоні.

Коли очікувати на стабілізацію електропостачання у Київській та Харківській областях

Зараз енергетики збільшити генерацію в київському енерговузлі, а також збільшити спроможність енергомереж. На покращення ситуації з енергопостачанням у Київській та Харківській області слід очікувати вже за тиждень. За умови відсутності нових ворожих обстрілів. Також Володимир Кудрицький відповів на питання щодо повного блекауту у Києві.

«Наскільки ймовірний цей сценарій – залежить від інтенсивності ракетних обстрілів, які досить важко спрогнозувати. Але енергетики будуть робити все, щоб такого сценарію не допустити», сказав голова «Укренерго».

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