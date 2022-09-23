Хто може отримувати субсидії під час війни. Кабмін вніс зміни до відповідної постанови.

Тепер українці, що виїхали через війну за кордон можуть отримувати субсидії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”.

Раніше субсидія на комунальні послуги не призначалася тим людям, які знаходилися за кордоном загалом понад 60 днів. В цей період не входять: дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років за кордоном(за підтвердженням відповідних документів)

До цього пункту Кабмін додав ще перебування за кордоном під час війни. Зазначимо, що до 60-денного періоду не входять дні перебування за кордоном під час воєнного стану в Україні та два місяці після його припинення чи скасування.

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