У шкільному підручнику надрукували карту України без Криму – все що відомо

У підручнику з української мови для 7 класу надрукували карту України без Криму. Видавництво зобов’язалося за власні кошти передрукувати їх.

Повідомляють Новини України – НСН.

У підручниках української мови для 7 класу освітяни та батьки побачили піктограму мапи України без Криму. Як пояснила співавторка книги Анастасія Онатій, півострів не потрапив у підручники через технічну помилку.

«Ми щиро визнаємо свій недогляд, піктограма у формі України без Криму потрапила в книгу через прикру неуважність. Недоперевірили, недогледіли — ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом: ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це», написала вона.

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У шкільному підручнику надрукували карту України без Криму

«Колеги-освітяни, виділіть 10-15 хвилин на уроці, щоб обговорити цю помилку з учнівством і домалювати піктограму в підручнику на сторінці 3. Підтримайте нас — буде гарний привід поговорити про Крим, його українськість. А також, авжеж, про інформаційні пастки і важливість визнавати власні помилки», пише Онатій.

Водночас верстальники пояснили, що карта на піктограмі не суцільна. Вона складається з двох контурів. Контур Криму розмістили під час копіювання та перенесення на шар нижче од білого кола. А інший контур — розташований на шарі, який вище од білого кола. Вони стверджують, що дизайнер зосередив свою увагу на контурах, щоб не було зайвих, і не помітив, що об’єкта немає на верхньому шарі.

Ввечері 9 вересня стало відомо, що видавництво «Літера ЛТД» зобов’язувалося передрукувати за власну вартість підручники з української мови для 7 класу з некоректною мапою України

Наклад підручників відкликають зі шкіл, передруковують і доставляють у школу. Адже Крим є невіддільною частиною України.

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