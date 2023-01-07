Календар свят і вихідних у лютому: скільки українці відпочиватимуть

Стало відомо, скільки вихідних днів українці матимуть у лютому. А також, які свята відзначатимуть у третій місяць зими, передає НСН.

Скільки вихідних у лютому

Останній місяць зими – лютий має 28 днів. З них українці відпочиватимуть 8 та працюватимуть 20 днів. Вихідними днями будуть: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

Календар свят і пам’ятних дат у лютому 2023 року

2 лютого – День бабака, День безпечного інтернету;

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;

6 лютого – Міжнародний день бармена;

9 лютого – Міжнародний день стоматолога;

11 лютого – Всесвітній день хворого;

14 лютого – День Святого Валентина, День комп’ютерника;

15 лютого – Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав;

17 лютого – День спонтанного прояву доброти, День кота в Європі;

20 лютого – Масляна, Всесвітній день соціальної справедливості;

21 лютого – Міжнародний день рідної мови;

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочині;

24 лютого – Рік від повномасштабного вторгнення Росії на територію України;

26 лютого – Прощена неділя;

27 лютого – Початок Великого посту

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