Календар свят і вихідних у лютому: скільки українці відпочиватимуть

Стало відомо, скільки вихідних днів українці матимуть у лютому. А також, які свята відзначатимуть у третій місяць зими, передає НСН.
Скільки вихідних у лютому
Останній місяць зими – лютий має 28 днів. З них українці відпочиватимуть 8 та працюватимуть 20 днів. Вихідними днями будуть: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
Календар свят і пам’ятних дат у лютому 2023 року
- 2 лютого – День бабака, День безпечного інтернету;
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;
- 6 лютого – Міжнародний день бармена;
- 9 лютого – Міжнародний день стоматолога;
- 11 лютого – Всесвітній день хворого;
- 14 лютого – День Святого Валентина, День комп’ютерника;
- 15 лютого – Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав;
- 17 лютого – День спонтанного прояву доброти, День кота в Європі;
- 20 лютого – Масляна, Всесвітній день соціальної справедливості;
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови;
- 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочині;
- 24 лютого – Рік від повномасштабного вторгнення Росії на територію України;
- 26 лютого – Прощена неділя;
- 27 лютого – Початок Великого посту
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Коли Україна перейде на новий календар свят – як зміняться дати