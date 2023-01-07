5 /5
Based on 5 ratings
8
Україна
Тег:
8

Календар свят і вихідних у лютому: скільки українці відпочиватимуть

Дата 🕑 < 1 хв.
вихідних
Національна служба новин - NNS

Стало відомо, скільки вихідних днів українці матимуть у лютому. А також, які свята відзначатимуть у третій місяць зими, передає НСН.

Скільки вихідних у лютому

Останній місяць зими – лютий має 28 днів. З них українці відпочиватимуть 8 та працюватимуть 20 днів. Вихідними днями будуть: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

Календар свят і вихідних у лютому: скільки українці відпочиватимуть

Календар свят і пам’ятних дат у лютому 2023 року

  • 2 лютого – День бабака, День безпечного інтернету;
  • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;
  • 6 лютого – Міжнародний день бармена;
  • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога;
  • 11 лютого – Всесвітній день хворого;
  • 14 лютого – День Святого Валентина, День комп’ютерника;
  • 15 лютого – Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав;
  • 17 лютого – День спонтанного прояву доброти, День кота в Європі;
  • 20 лютого – Масляна, Всесвітній день соціальної справедливості;
  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови;
  • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочині;
  • 24 лютого – Рік від повномасштабного вторгнення Росії на територію України;
  • 26 лютого – Прощена неділя;
  • 27 лютого – Початок Великого посту
  • Джерело 

Коли Україна перейде на новий календар свят – як зміняться дати

To Top
Ще новини ⬇