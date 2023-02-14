Кабмін спростив ввезення в Україну товарів військового призначення: перелік товарів

14 лютого Кабмін спростив ввезення в Україну товарів військового призначення. Цей документ розробили Мінекономіки та Мінцифри, передає НСН.

За словами Михайла Федорова, більше не знадобиться жодних документів від служби експортного контролю чи інших органів для ввезення дронів тощо. Затверджена постанова, за його словами, перша серед тих, які напрацьовуються.

Кабмін спростив ввезення в Україну товарів військового призначення

Кабмін спростив ввезення в Україну товарів військового призначення

До переліку товарів військового призначення та подвійного використання додали такі позиції:

Безпілотники, їхні комплектуючі, засоби керування;

Роботи, контролери роботів, спеціально призначені для військового використання;

Апаратуру керування вогнем;

Камери, прилади нічного та телевізійного бачення, оптичні приціли для зброї;

Засоби зв’язку, Data Link, глушники, з’ємні обойми;

Парашути та параплани;

Засоби розмінування;

Обладнання радіопротидії або обладнання для боротьби з радіопротидією (зокрема, антидронові рушниці);

Польові генератори, «спеціально призначені» або «модифіковані» для військового «використання;

Програмне забезпечення воєнного призначення;

Спеціалізоване обладнання для військової підготовки або для імітації військових сценаріїв;

Технології для розроблення, виробництва, ремонту виробів воєнного призначення.

Також тепер за необхідністю можна отримати міжнародний імпортний сертифікат чи інший документ про гарантію від Держслужби експортного контролю, вказа вши групу товарів.

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