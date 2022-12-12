Як погода впливає на іранські дрони – відповідь ЗСУ

В Збройних Силах України розповіли, як погода впливає на іранські дрони. Їх Росія використовує для ударів по Україні, передає НСН.

Як розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, функціонування іранських дронів може порушити шквальний вітер.

Як погода впливає на іранські дрони

«Хтось припустив, що, може, холодно літакам. Холодна погода ніяк не впливає, лише нельотна погода – шквальний вітер, який на площину крила “Шахеда” може впливати… При певній вологості повітря може бути зледеніння годину, дві або три. А потім вони можуть спокійно летіти в будь-яку морозну погоду. Це не проблема», розповів Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, окупантам байдуже, яка температура на вулиці. Вони продовжують використовувати безпілотники іранського виробництва.

Раніше Юрій Ігнат розповів, чи може Росія дати літаки Тегерану в умовах війни.

«В Росії достатньо авіаційної техніки. Мова йде про тисячі одиниць, сотні розташовані ближче до України на 40 летовищах. Це як гелікоптери, так і літаки. Те, що дійсно знищено вже чималу кількість, це 280 літаків і 264 ворожих гелікоптери», пояснив Юрій Ігнат.

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