Як скасувати статус ВПО: покрокова інструкція

Українцям розповіли, як скасувати статус ВПО. Ця процедура доступна не тільки в додатку «Дія», а й на однойменному порталі, передає НСН.

Для цього треба зайти на портал за посиланням.

«Це дозволяє скасовувати статус внутрішньо переміщеної особи швидко та зручно як на смартфоні, так і через десктопну версію сайту. Ви самостійно обираєте потрібний гаджет і в кількох кліках можете скористатися послугою», говорять у Мінцифрі.

Як скасувати статус ВПО: інструкція

Авторизуватися на порталі Дія;

Обрати послугу Скасування статусу ВПО та заповнити сплату даних;

Перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом.

«Вам повторно не потрібно ходити до держустанов у разі помилки в заяві та протягом кількох днів чекати на рішення чиновника. Адже всі заявки обробляються онлайн, а послуга працює повністю автоматично», додали у відомстві.

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