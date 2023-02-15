Як повідомити про стан безпеки рідним – розповіли в Мінреінтеграції

Українцям розповіли, як повідомити про стан безпеки рідним. Для цього створили додаток «Dobre», передає НСН.

Цей застосунок допоможе дізнатися інформацію про рідних з окупованих або небезпечних територій.

«Додаток працює навіть за слабкого сигналу мережі оператора. Програма дозволяє не турбувати їх постійними дзвінками та питаннями на кшталт «Як ти?». Цю інформацію можна отримати автоматично та в будь-який час», розповідають у Мінреінтеграції.

Як повідомити про стан безпеки рідним

У додатку абонент створює базу контактів, яким передає свій статус. «Зелений» статус показує, що у людини все добре. «Червоний» сигналізує про небезпеку та потребу у допомозі. Від них отримує аналогічну інформацію.

Користувач може самостійно налаштовувати періоди, коли йому приходитимуть сповіщення про статус його контактів. Якщо за встановлений інтервал часу вони не оновлюють інформацію про себе, всі контакти отримають сповіщення про можливе виникнення проблеми.

Завантажити мобільний застосунок «Dobre» можна на Android та iOS.