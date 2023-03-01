Як діяти, якщо вказано дві різні ціни на один товар – поради від Держспоживслужби

Як діяти, якщо вказано дві різні ціни на один товар. У такому разі – закон на боці покупця. Повідомляє НСН з посиланням на TheBest.

«Покупець має право купити товар за нижчою ціною у разі, якщо продавець вказав одразу два різні цінники», пояснюють у Держспоживслужби.

У ст. 15 закону “Про захист прав споживачів” йдеться про те, що кожен українець має право одержати інформацію про товар, серед яких і ціна. Це стосується й випадку, коли на один і той же товар вказано дві різні ціни. У законі також зазначені вимоги до цінника:

Потрібно вказувати вартість кожної одиниці товару;

Ціна повинна включати всі податки та додаткові збори.

«На жаль, дуже часто трапляється ситуація, коли споживач бачить одну ціну на ціннику певного товару і власне розраховує сплатити саме таку ціну, проте під час розрахунку на касі виявляється, що ціна на обраний товар інший, як правило, більша», зазначають у відомстві.

Вказано дві різні ціни на один товар: що робити

Якщо вказано дві різні ціни на один товар, то відповідно до ст. 8 статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів», якщо є неточності, то суперечка вирішується на користь покупця. Таким чином, розрахунок повинен відбуватися за тією вартістю, яка вигідніша покупцю товару чи продукту.

Якщо вам відмовляються продати товар за ціною, яка вказана у ціннику, то ви маєте право звернутися зі скаргою до Держспоживслужби. Попередньо варто зберегти чек і зробити фото цінника.

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