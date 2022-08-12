Герман Галущенко: План Росії щодо легітимізації своїх військ на українській атомній станції – провалився

План Росії щодо легітимізації своїх військ на українській атомній станції – провалився. Повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, вчорашнє засідання Радбезу ООН підтвердило, що важливою є солідарність для протистояння країни-агресора. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу “Енергоатом”.

«Засідання Радбезу ООН вчергове підтвердило, що важливою є солідарність для протистояння Росії, яка прагне змінити світовий порядок», повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.

Окрім того, Герман Галущенко подякував всім, хто підтримав Україну в спробі повернути контроль над Запорізькою АЕС.

«Вдячним країнам – учасницям Радбезу ООН, усім, хто підтримав Україну в спробі повернути суверенне право на ЗАЕС, за те, що черговий план Росії – на цей раз щодо легітимізації своїх військ на українській атомній станції – провалився», написав Герман Галущенко.

Також він додав, що переважна більшість учасників засідання чудово розуміють ціну всіма цінними заявками і безсоромними маніпуляціями рф.

«Сподіваюся, що така російська демонстрація презирства до здорового глузду і зверхнє ставлення до учасників Радбезу ООН стане драйвером для скороченого ухвалення рішень комісії про спільну станцію МАГАТЕ і ООН на Запоріжжі ядерну атомну станцію для її деокупації та забезпечення безпеки світу», підкреслив міністр.

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