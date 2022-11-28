Що потрібно для розв’язання енергетичної проблеми в Україні – розповів Данілов

В РНБО розповіли, що потрібно для розв’язання енергетичної проблеми в Україні, передає NNS.

Для найбільш ефективного розв’язання цієї проблеми Збройним силам України потрібна передача ракет дальністю 800 кілометрів.

Що потрібно для розв’язання енергетичної проблеми в Україні

«Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 кілометрів», заявив у своєму Твіттері секретар РНБО Олексій Данілов.

Починаючи з 10 жовтня, росія задала декілька масованих ракетних ударів по енергетичній системі та цивільному населенню України. Найбільший з них відбувся 23 листопада. Тоді після чергових ворожих ударів по українській енергосистемі зупинились три АЕС. У більшості громадян пропало світло, вода і тепло. Того дня секретар РНБО Олексій Данілов жорстко відреагував на масований ракетний удар.

«Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші “шахіди”. Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити рашистську потвору. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони», написав він у своєму Твіттері.

Згодом Олексій Данілов повідомив, що робитиме наша держава, коли закінчиться війна. За його словами, головною метою буде недопущення повторної російської агресії, збереження миру в суспільстві та перехід до відновлення України і її перетворення в передову європейську державу.

Данілов розповів, що Україна робитиме одразу, коли закінчиться війна