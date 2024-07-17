Електронне бронювання в Дії: в Україні запустили нову послугу

З 17 липня електронне бронювання доступне у Дії. Ним можуть скористуватися керівники компаній, які є критично важливим для економіки України або працюють на потреби Сил оборони.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на телеграм-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі. Система автоматично перевірить, чи відповідають вони вимогам, та надішле результат щодо кожного співробітника в особистий кабінет. Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку Резерв+», пише Михайло Федоров.

До цього процедура бронювання працівників в Україні тривала тижнями. Цю процедуру спростили. Прибрали людський фактор. Нова послуга вже пройшла бета-тестування. Процес електронного бронювання у Дії триває близько години.

«Зараз сервіс доступний для критично важливих підприємств, далі працюватимемо над розширенням категорій підприємств», додав Федоров.

Електронне бронювання в Дії: відео

За втілення нової послуги він подякував Міністру економіки Юлії Свириденко, Міністерству оборони, проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev, та Фонду Східна Європа

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