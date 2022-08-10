“Дивує дуже слабка реакція світу на ядерну загрозу”: Олена Зеленська розповіла про ситуацію на ЗАЕС

Олена Зеленська заявила, що її дивує слабка реакція світу на загрозу ядерній і радіаційній безпеці через загострення ситуації на Запорізькій АЕС, захопленій російськими військовими. Про це перша леді сказала в інтерв’ю французькому каналу LCI, передає NNS.

“Ми в шоці, і ми дуже здивовані тим, що решта світу не реагує, що реакція дуже слабка. Ми розуміємо, що зараз рука терориста на атомній кнопці. І вони можуть зробити на атомній станції все, що їм заманеться”, так Зеленська відповіла на запитання, чи боїться вона як жінка, мати і громадянка світу ядерної загрози у зв’язку із ситуацією на ЗАЕС.

За її словами, якщо станеться найгірше, залежно від напрямку вітру радіоактивний дощ може випасти на Париж.

“Це небезпека для усіх. І тому мене дивує відсутність реакції”, наголосила Зеленська.

Нагадаємо, Запорізька АЕС була захоплена військовими рф у ніч проти 4 березня.На майданчику станції загарбники розмістили військову техніку та боєприпаси.

5-6 серпня росіяни обстріляли інфраструктуру ЗАЕС. Зокрема, завдали ракетного удару поблизу сухого сховища, де зберігаються 174 контейнери з відпрацьованим ядерним паливом. Унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу. Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації з контейнерів наразі неможливе.

Україна закликає ООН та МАГАТЕ якомога скоріше відправити спільну експертну місію на захоплену росією Запорізьку АЕС.

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